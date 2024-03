Festiwal Kultur powrócił. Po raz kolejny można było podziwiać występy, a nawet spróbować przysmaków różnych kultur. Było wyjątkowo i pięknie

Trzeba je pokazywać, kultywować, ponieważ to jest nasza tradycja, to są nasze korzenie, z których się wywodzimy - mówi dyrektor SP nr 1. - W tej chwili w naszych szkołach są bardzo różne dzieci i dla wszystkich musi być miejsce. A tutaj zarówno młodsi, jak i starsi pokazują to, co mają najpiękniejsze, to skąd się wywodzą. Pamiętamy o tym, jak nasza babcia nakrywała stół, zwracamy uwagę na rozmaite potrawy, które na tym stole się znajdują, a jesteśmy w przededniu świąt wielkanocnych. U nas, podczas festiwalu, też takich dekoracji na stołach stoisk kulturowych, nie zabrakło.