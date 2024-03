Dzień Kobiet z Podlaskim Instytutem Kultury. Były kwiaty, słodkości i występy artystyczne

W piątek, 8 marca, w białostockim Kinie TON spotkały się kobiety z całego regionu, by uczcić swoje święto. Była to też okazja do podziękowania przedstawicielkom płci pięknej za wkład w rozwój województwa. Życzenia paniom złożył marszałek Artur Kosicki, a upominki wręczyła Izabela Smaczna-Jórczykowska, dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej w urzędzie marszałkowskim. Organizatorem wydarzenia było Województwo Podlaskie.

–W dniu waszego święta składam najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję za waszą siłę, mądrość i determinację. Wspólnie budujemy przyszłość opartą na równości i szacunku. Życzę wam wszystkim dużo sukcesów oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym – mówił do uczestniczek spotkania marszałek Artur Kosicki.

Podczas wydarzenia wspomniano o Podlaskiej Radzie Kobiet, która pełni funkcję doradczą i konsultacyjną w samorządzie województwa. Tworzy ją kilkanaście pań z regionu reprezentujących różne środowiska kobiece.