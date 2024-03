Bez walki i kampanii. Są gminy, w których tylko jeden chce być wójtem lub burmistrzem

Jeden kandydat: inaczej wójt, a inaczej radny

Jak sprawdziliśmy, w Podlaskiem nie ma samorządu, w którym nikt się nie zgłosił w wyborach na wójta lub burmistrza, za to w dwudziestu o tę funkcję ubiega się tylko jeden kandydat, czyli obecnie urzędujący włodarz. Oznacza to, że owych 20 kandydatów może czuć się prawie zwycięzcami i to w pierwszej turze. Pod jednym wszak warunkiem, że wygrają bezwzględną większością, czyli otrzymają 50 proc. głosów ważnych z poparciem plus jeden głos.

- Jeżeli zgłoszeni kandydaci na wójta, burmistrza nie zdobędą w głosowaniu 7 kwietnia wymaganej większości głosów poparcia poparcia, nowego wójta lub burmistrza wybierze nowa rada gminy – dodaje Marek Rybnik, dyrektor białostockiej delegatury KBW.