Zawady. Prezydent ujął się za protestującymi mieszkańcami. Czy to powstrzyma budowę pierwszych bloków na tej dzielnicy?

Kłopotliwe sąsiedztwo, czyli "nie" dla bloków na Zawadach

Mieszkańcy okolic ul. Skrzetuskiego nie chcą pozwolić, by obok ich bloków deweloper zbudował pięć 3-kondygnacyjnych bloków. Napisali petycję do prezydenta. Liczą, że ten zablokuje inwestycję. Jeśli nie, są "gotowi do wszelkich przewidzianych prawem form protestu". Deweloper uspok...