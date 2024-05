Jedenastka Jagiellonii na Koronę. Na kogo postawi trener Adrian Siemieniec?

- Zmierzymy się z drużyną walczącą o życie, bardzo zdeterminowaną, ale nasza sytuacja jest taka, że i to dla nas jest duży mecz. Zdajemy sobie sprawę z miary odpowiedzialności, chcemy tę potyczkę udźwignąć i udowodnić, że zasługujemy na to. Z szerszej perspektywy Korona jest niewygodna dla wielu drużyn, które w starciu z nią są uznawane za faworyta. Korona walczy, jest zdeterminowana, groźna w pojedynkach, intensywna, trzeba się temu przeciwstawić, znaleźć pomysł jak zagrać na swoich warunkach - mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.

Zapowiada się, że na trybunach Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej zasiądzie prawie komplet widzów. Żółto-Czerwoni potrzebują ogromnego wsparcia swoich kibiców, gdyż droga do celu, którym jest mistrzostwo jest już bardzo krótka. Jednak, aby ją jeszcze bardziej skrócić, w sobotę trzeba wygrać.

- Sam przeciwko niej kilka razy rywalizowałem, znam historię tych meczów, każdy z nich był dla mnie bardzo ciężki, a wynik zawsze oscylował na styku. Taka jest charakterystyka tej drużyny. Trudno mi powiedzieć, dlaczego Korona lepiej punktowała od ligowej czołówki. Osobiście nie skupiam się na tym, mamy swoje rzeczy o których musimy rozmawiać i to jest dla mnie najważniejsze. Nie uważam, aby w tej chwili terminarze były decydujące, a to, jak każdy zespół poradzi sobie sam ze sobą i w jaki sposób będzie zarządzał emocjami, konsekwencjami, koncentracją oraz dyscypliną. W tej chwili to tego najbardziej potrzebujemy, aby wygrywać spotkania - dodaje szkoleniowiec Jagiellonii.

W ostatnim meczu obu drużyn, rozegranym w ramach Fortuna Pucharu Polski, Jagiellonia Białystok wygrała u siebie z Koroną Kielce 2:1.

CZYTAJ TAKŻE: Jagiellonia - Korona Kielce. Piłkarze czują wsparcie kibiców, a presja nie pęta im nóg