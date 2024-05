IV liga. Ruch zatrzymany, Wigry na autostradzie do awansu. MOSP Białystok przegrał w Wasilkowie (zdjęcia) Wojciech Konończuk

To spotkanie mogło wstrząsnąć szczytem tabeli IV ligi, ale do tego nie doszło. Liderujące Wigry Suwałki wygrały na wyjeździe 2:0 z trzecim w tabeli Ruchem Wysokie Mazowieckie i są na najlepszej drodze do awansu. Komplet punktów zgarnął także KS Wasilków, pokonując u siebie także 2:0 MOSP Białystok.