Zapomniana, zaniedbana nekropolia obok centrum miasta. Cmentarz ewangelicko–augsburski w Białymstoku jest przez wielu, dosłownie, "olewany"

Taki był cmentarz ewangelicko – augsburskie w Białymstoku

Miał on kształt wydłużonego prostokąta, którego krótszy bok przylegał bezpośrednio do ul. Wasilkowskiej. Przy niej znajdowało się główne wejście na cmentarz oraz nie zachowane: kaplica i dom stróża. Prostopadle do ulicy przebiegała zachowana do dziś aleja wysadzana wiekowymi drzewami:

dębami,

klonami ,

kasztanowcami.



