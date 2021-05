Białystok. Ostateczne prace architektoniczne przy pomniku na Rynku Siennym upamiętniającym cmentarz ewangelicki. Rok po odsłonięciu

Można składać wnioski o dotację na wymianę starych pieców. Miasto dołoży nawet 5 tys. zł

Do 16 lipca białostoczanie mogą składać wnioski o 45 proc. dofinansowanie inwestycji w nowe, ekologiczne źródło ciepła. Magistrat szacuje, że w Białymstoku do wymiany jest nawet ponad tysięcy pieców na paliwo stałe. Do tej pory w ramach miejskich programów wsparcia zlikwidowano 264 kopciuchy. Według opozycji działania miasta prowadzone od kilku lat są w tej sprawie niezadawalające.