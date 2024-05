Śmiertelny wypadek na ul. Wierzbowej w Białymstoku. Zginął pieszy. Kierowca oskarżony o jazdę po narkotykach. Ruszył proces

W czasie śledztwa kierowca mercedesa twierdził, że jechał przepisowo, około 50 km/h.

- Za kościołem jest przejście i tam zobaczyłem pieszego, który szedł z lewej strony. On już był na pasie, którym jechałem, a jechałem lewym pasem. Kiedy go zobaczyłem, zacząłem hamować, ale nie zdążyłem, bo była za mała odległość - mówił 23-latek, co wynika z protokołu odczytanego przez sąd na rozprawie. - Skręciłem na prawy pas, to samo zrobił pieszy. Próbowałem wrócić na lewy pas i doszło do potrącenia. Uderzyłem go lewą częścią samochodu. On wpadł mi na szybę. Wysiadłem z auta i podbiegłem do pieszego. Chciałem ułożyć do pozycji bocznej ustalonej, bo on leżał na plecach. Pogotowie ktoś wezwał przede mną, zrozumiałem, że zrobiła to mieszkanka bloku, która mnie uspokajała. Byłem w szoku.