Przetarg na ośnieżanie Białegostoku. Miasto zamierzało wydać prawie 94 mln w ciągu trzech lat. Zobacz, do kogo trafi najwięcej pieniędzy

Ponad 90 mln zł zamierzało wydać miasto Białystok na odśnieżanie w latach 2024-2027. Po 75 dniach rozstrzygnięto, częściowo, przetarg na zimowe utrzymanie miasta. Na razie na kwotę 66 mln. Odpowiadać za to będą firmy nie tylko z Białegostoku czy województwa. Jedna będzie wykonawcą aż pięciu zadań, w tym utrzymania zewnętrznej obwodnicy miasta. To trasa niepodległości, generalska i ul. Ciołkowskiego. Z kolei w zakończonym sezonie na odśnieżaniu miasto zaoszczędziło jak na razie 8 mln zł. Już wiadomo na co pójdą te pieniądze.