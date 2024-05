Miasto Białystok sprzedaje działkę na Bojarach. Porośniętą drzewami. Pod mieszkaniówkę wielorodzinną i usługi. To drugi przetarg

Za ten wąski pasek gruntu z drzewami miasto chce otrzymać co najmniej 1,5 mln zł

Powierzchnia: 663 metry kwadratowe. Kształt: wąski, wydłużony prostokąt. Roślinność: drzewa, krzewy, trawa. Położenie: osiedle Bojary. Przeznaczenie: pod budownictwo wielorodzinne. Cena: 1,5 mln zł plus 15 tys. zł pierwszego postąpienia. Za taką cenę miasto Białystok zamierza sprzedać nieruchomość przy ul. Piasta.

Ogłoszenie o przetargu podpisał zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz. To będzie drugie podejście do zbycia gruntu. Pierwszy przetarg z 12 kwietnia zakończyło się negatywnie. Datę kolejnego wyznaczyło na 5 sierpnia na godz. 12. Z tą samą ceną co poprzednio: 1,5 mln.

Wąski grunt z drzewami

Działka stanowi teren niezabudowany. - Jej obszar jest stosunkowo płaski, porośnięty pojedynczym zakrzaczeniem i zadrzewieniem. Elementy te nie przedstawiają walorów użytkowych - czytamy w opisie przetargu. - Usunięcie drzew lub krzewów z terenu działki może wymagać uzyskania stosownego zezwolenia z zachowaniem przepisów o ochronie przyrody. To może odstraszać potencjalnych nabywców. Podobnie jak kształt działki. Jest on zbliżony do wąskiego, wydłużonego prostokąta. Od strony południowej graniczy z pasem drogowym ulicy Piasta. Z pozostałych stron, w bezpośrednim i bliskim sąsiedztwie, znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej. Na przedmiotowej działce znajduje się sieć kanalizacyjna, która może ograniczać sposób jej zagospodarowania.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Piasta. Budowa lub przebudowa zjazdu wymaga uzyskania zezwolenia właściwego zarządcy drogi. Zgodnie z prawem w przypadku konieczności dostosowania istniejącego układu drogowego do potrzeb nowej inwestycji niedrogowej, budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Na terenie, na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary i Piasta I w Białymstoku w rejonie ulic Dalekiej i Mieszka I z października 2020 r. Działka jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

29 lipca mija termin na wpłacenie wadium. Wynosi ono 150 tys. zł

