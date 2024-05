Nowi policjanci złożyli ślubowanie w Białymstoku. Podlaski garnizon wzbogaci się o blisko 30 funkcjonariuszy

Ślubowanie policjantów w Białymstoku, a szkolenie w Szczytnie

- Nie jest to służba dla każdego. Wiąże się z podejmowaniem trudnych i odpowiedzialnych decyzji w zasadzie od pierwszych dni po kursie podstawowym. Są osoby, które nie przechodzą procesu doboru. Chcemy mieć pewność, że kandydatów, których dobieramy do służby to są najlepsi, jakich oferuje nam rynek pracy - podkreśla podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

Ślubujące w środę 29 osoby to gęste sito przeszły. Wkrótce rozpoczną szkolenie w Akademii Policji w Szczytnie. W czasie trwającego 6 miesięcy kursu będą otrzymywać wynagrodzenie od blisko 4,3 tys. do ponad 5 tys. zł "na rękę" (w zależności od wieku rekruta - przed czy po 26. roku życia). Po kursie - już jako pełnoprawni policjanci - od 5,4 tys. zł do 6,9 tys. zł (także w zależności od wieku, a także jednostki przydziału i wynikających z tego dodatków do pensji).