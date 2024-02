Przestępczość w woj. podlaskim. Mniej przestępstw drogowych i gospodarczych, więcej włamań. Zobacz niebezpieczne miejsca w regionie

Spadek ogólnej liczby przestępstw o 16 proc. i najwyższa w Polsce wykrywalność na poziome ponad 80 proc. – podlaska policja podsumowała 2023 r. Statystycznie w naszym regionie jest coraz bezpieczniej, ale nie we wszystkich powiatach.

Przestępczość spada w Białymstoku. W Łomży i Suwałkach rośnie

Według opublikowanego niedawno raportu Komisji Europejskiej, Białystok zajmuje 1. miejsce w Polsce i 4. w UE pod względem bezpieczeństwa. Aż 86 proc. przebadanych białostoczan uważa, że w ich mieście można bez obaw spacerować po zmroku. Pod tym względem stolicę Podlasia wyprzedziły tylko duńska Kopenhaga, hiszpańskie Oviedo i słoweńska Ljubljana (z wynikiem 87 proc.) Odczucia mieszkańców są ważne, ale są też twarde dane. Według statystyk podlaskiej policji, w 2023 r. w całym regionie doszło do 19.625 przestępstw. To o 16 proc. mniej niż w 2022 r. Najbardziej przestępczość wzrosła w: pow. sokólskim - o 35,6 proc. (do 1.547 w 2023 r.)

pow. kolneńskim - o 23 proc. (do 411)

pow. zambrowski - o 19 proc. (do 778)

Największy spadek przestępczości odnotowano w: pow. sejneńskim - o 33,7 proc. (do 228 w 2023 r.)

pow. bielskim - o 25,8 proc. (do 727

pow. monieckim - o 25 proc. (do 390) Na terenie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku (obejmuje miasto i pow. białostocki) stwierdzono 7.375 przestępstw. To najwięcej w województwie, ale mniej o 4 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Czyli jest bezpieczniej. To inaczej niż w pozostałych największych ośrodkach w regionie. KMP w Suwałkach odnotowała wzrost ogólnej liczby przestępstw o 10,5 proc. (w 2023 r. było ich 1.896), a w Łomży aż o 18,7 proc. (do 2.093) - tu też jako jedynej w tym gronie wzrosła przestępczość kryminalna. Czytaj też:

– Duże skupiska ludzi to też większa anonimowość. W mniejszych miejscowościach pojawienie się kogoś nieznajomego lub samochodu na obcych numerach rejestracyjnych wzbudza większą podejrzliwość mieszkańców. Jest bardziej prawdopodobne, że ktoś zareaguje na niepokojącą sytuację i zadzwoni na numer alarmowy - tłumaczy podinsp. Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. To ma też związek z zatrzymywaniem sprawców i wykrywalnością. Najmniejsza była w Białymstoku i pow. białostockim (70 proc.), a najwyższa w pow. sokólskim i hajnowskim (prawie 94 proc.). Jednak średnia wykrywalność w regionie – na poziomie 80,4 proc. (rok wcześniej 81,4 proc.) – była i tak najwyższą w kraju, a porównywalne wielkościowo garnizony świętokrzyski i opolski były na miejscach odpowiednio 7. i 12. (na 17 komend w Polsce). – Nasz wynik oczywiście cieszy, ale nie spoczywamy na laurach. Zwalczanie przestępczości, by zapewnić bezpieczeństwo obywateli, wymaga nieustannego zaangażowania policjantów - zaznacza podinsp. Krupa.

Więcej rozbojów i włamań, mniej kradzieży aut. Te powiaty mają największy problem

Podlaska policja może się też pochwalić najlepszą wykrywalnością w „kategorii 7”, czyli przestępstw kryminalnych najbardziej uciążliwych społeczne (65,2 proc.; dla porównania Komenda Stołeczna Policji miała w tym obszarze skuteczność dwa razy mniejszą – tylko 30,7 proc.). Mowa o bójkach, rozbojach, kradzieżach itd. Skala tych przestępstw od 2022 r. utrzymuje się na podobnym poziomie, czyli w granicach 4,6 tys. przypadków.

Na 14 komend miejskich i powiatowych w Podlaskiem w ośmiu spadła (najbardziej w pow. sokólskim, bo aż o 31 proc., w zambrowskim - o 15,3 proc. i grajewskim - o 12,4 proc.). Największy wzrost odnotowano zaś w pow. sejneńskim (o prawie 32 proc.) i siemiatyckim (ponad 27 proc.). Rekordowy – ponad dwukrotny skok był jednak w pow. hajnowskim (wzrost o 136 proc.). Pociesza ponad 93-procentowa wykrywalność (przy średniej wykrywalności 65,2 proc. w regionie w „kategorii 7”). Z danych KPP w Hajnówce wynika, że na terenie powiatu największy problem dotyczył kradzieży z włamaniem (9-krotny wzrost w stosunku do 2022 r.). Cztery razy częściej dochodziło też do gwałtów, a do przestępstw gospodarczych (fałszowanie zestawień księgowych, oszustwa podatkowe, komputerowe, giełdowe, itd.) – trzy razy częściej. Zarazem ponad 3,5 -krotnie spadła tu liczba przestępstw narkotykowych, bójek, a kradzieży samochodów nie było w ogóle.

Ranking przestępczości kryminalnej w Podlaskiem. Łomża niechlubnym liderem

Ale weźmy „pod lupę” całe woj. podlaskie. W 2023 r. stwierdzono tu 108 bójek i pobić (spadek o 20 proc.). Najwięcej, bo aż 42, odnotowała KMP w Białymstoku, ale to było i tak mniej o ponad 19 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Druga w kolejności była Łomża i pow. łomżyński (23 bójki i pobicia, co stanowiło rekordowy w skali województwa wzrost o prawie 44 proc.). Na terenie działania pozostałych komend liczba ta nie przekraczała 5.

W regionie spadła też liczba przypadków uszkodzenia mienia (o ponad 12 proc., do 669) i uszkodzenia ciała (o 10 proc., do 328 w ciągu roku) - choć np. KMP Białystok, KPP Zambrów i Augustów odnotowały wzrosty od 9 do 15 proc.

O ponad 10 proc. więcej było za to przestępstw rozbójniczych (mowa o rozbojach, wymuszeniach i kradzieżach rozbójniczych). Ponad połowa ze 143 odnotowanych w regionie przypadków w 2023 r. miała miejsce w samym tylko Białymstoku i pow. białostockim (83). W porównaniu do 2022 r. przybyło ich o niespełna 4 proc., tymczasem są takie miejsca w województwie, gdzie skala przestępstw rozbójniczych wzrosła kilkukrotnie. Jak choćby w: pow. zambrowskim (z 1 do 7),

siemiatyckim (z 1 do 5),

czy augustowskim (było zero, a w 2023 r. doszło do 3).

W Łomży i pow. łomżyńskim liczba rozbójniczych przestępstw wzrosła o 25 proc. (z 12 do 15). Bezpieczniej było na Suwalszczyźnie, gdzie KMP odnotowała spadek o prawie 43 proc. (z 14 do 8). Z kolei w pow. monieckim i pow. sokólskim rozbojów i im podobnych czynów nie było wcale. Tak dobrze nie jest, jeśli chodzi o kradzieże. Ich liczba w regionie co prawda w ciągu roku spadła o ponad 4 proc. (do 1.939), ale np. KMP w Łomży odnotowała aż 18-procentowy wzrost, a rekordowy „skok” – o 73 proc. zarejestrowała KPP w Bielsku Podlaskim. Spory był też w pow. sejneńskim i siemiatyckim (odpowiednio o 44 i 31 proc. więcej kradzieży). Dużo mniej było za to kradzieży w pow. hajnowskim (o 36 proc.) i kolneńskim (ponad 31 proc.).

Listę „kategorii 7” przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie zamykają kradzieże pojazdów. W 2023 r. stwierdzono ich 55, a rok wcześniej - 94. To oznacza spadek aż o 41 proc. Jednocześnie wzrosła ich wykrywalność (o 5,4 proc. do poziomu 63,2 proc.). Skąd spadek zainteresowania złodziei naszym regionem? Przypuszczalnie może to mieć związek z zamknięciem polsko-białoruskiej granicy, choć nadal ujawniane są przypadki zatrzymania kierowców w kradzionych samochodach w drodze do granicy z Litwą. Rzecznik podlaskiej policji mówi także o sukcesach kryminalnych w likwidacji dziupli samochodowych i szajki złodziei aut.

Więcej wypadków i ofiar. Średnio 360 piratów drogowych zatrzymywanych dziennie

Przedstawione statystyki różnych przestępstw obejmują tylko postępowania prowadzone w jednostkach policji naszego garnizonu. Trzeba mieć oczywiście na względzie, że część przypadków łamania prawa nie jest zgłaszana. To tzw. ciemna liczba przestępstw.

W podsumowaniu roku 2023 jest jeden istotny wyjątek. To zabójstwa. Tu wykrywalność jest 100-procentowa. W 2023 r. w Podlaskiem stwierdzono 11 zabójstw (rok wcześniej 12). Do tego 24 gwałty (rok wcześniej też 24) - najwięcej w Białymstoku (9), Łomży (6) i Hajnówce (4). W całym województwie spadła też przestępczość narkotykowa (z poziomu 1.925 przypadków w 2022 r. do 1.479 w 2023 r., czyli o 23 proc.). Dzięki pracy funkcjonariuszy na rynek nie trafiło w sumie ponad 290 kg środków odurzających. Mniej było również przestępstw gospodarczych, typu fałszowanie zestawień księgowych, oszustwa podatkowe, komputerowe, giełdowe (6.835, co oznacza spadek o ponad 26 proc.); ale też drogowych (2.203, spadek o ponad 13 proc.). Do tej ostatniej grupy zalicza się spowodowanie wypadku. Najwyższy wskaźnik liczby wypadków w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców odnotowano na terenie KPP Zambrów - 55,2 (średnia wojewódzka to 30,4), KPP w Grajewie – 46,7, oraz w Siemiatyczach – 41,1.

Łącznie w 2023 r. na terenie woj. podlaskiego doszło do 348 takich zdarzeń (o 4 proc. więcej niż w 2022 r.). Zginęło w nich 76 osób, a 371 osób zostało rannych. Większość ofiar śmiertelnych to kierujący (43 osoby). Ich „ciężka noga” i nadmierna prędkość to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków (główna to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu). W całym zeszłym roku mundurowi ujawnili 130.186 przypadków piractwa drogowego. To średnio prawie 360 dziennie. 562 kierowców straciło uprawnienia za jazdę powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Do tego policjanci ujawnili 1.850 nietrzeźwych kierowców. Tu nastąpił istotny spadek o blisko 15 proc. (w 2022 r. takich osób było 2.171).

