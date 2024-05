Wyjątkowy koncert już 3 czerwca w operze. Na scenie L.U.C & Rebel Babel Film Orchestra. Zabrzmi muzyka do filmu "Chłopi"

Łukasz „L.U.C.” Rostkowski, twórca ścieżki dźwiękowej filmu, łączy tradycję z nowoczesnością, komponując piękną muzykę filmową z autentycznymi instrumentami ludowymi. W jego kompozycjach współczesne odczytanie form i aranżacji spotyka się z autentycznym brzmieniem ludowych instrumentów i chłopskich kapel. Dzięki temu na przykład tuba może się sprawdzić się w roli basowego syntezatora, a to tylko jedna z niespodzianek.

W poniedziałek, 3 czerwca, w niezwykłą podróż zabiorą nas między innymi: akordeon, skrzypce, lira korbowa, bębny, kontrabas, klarnet, tuba, suka/fidela płocka oraz śpiew i delikatny sampling.

Ten niezwykły koncert to transgatunkowy i multimedialny spektakl, prezentujący szerokie spektrum muzyki korzeni Europy wschodniej. Program obejmie utwory skomponowane specjalnie do malowanej ekranizacji „Chłopów” - najnowszej produkcji twórców "Loving Vincent" - pierwszego na świecie malowanego filmu, nominowanego do Oscara w 2018 roku.