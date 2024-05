Wybory 2024. Białostoczanie zaktualizowali banery Macieja Wąsika. Domalowali mu czarny pasek na oczach

Na banerach wyborczych Macieja Wąsika zawieszonych na osiedlu Przydworcowym domalowano czarne paski na oczach. W ten sposób wyborcy przypomnieli politykom PiS, że to osoba prawomocnie skazana.

Maciej Wąsik jest jedynką na liście wyborczej Prawa i Sprawiedliwości na Podlasiu, Warmii oraz Mazurach. To typowy „spadochroniarz” – jak określani są zrzucani do regionów, z jakimi nie mają nic wspólnego kandydaci w wyborach. Ale to też osoba, która ma ciekawy życiorys polityczny. Postanowili mu o tym przypomnieć wyborcy domalowując czarny pasek na oczach.

Jedynka PiS. Wąsik skazany prawomocnie

Nie jest to przypadek. Czarny pasek nakładany jest na zdjęcia osób z zarzutami i osób skazanych. A Wąsik wraz Mariuszem Kamińskim zamieszani byli w aferę gruntową z czasów, gdy w Polsce rządziła koalicja Prawa i Sprawiedliwości, Samoobrony oraz Ligi Polskich Rodzin. Doszo wtedy do prowokacji przy rzekomej próbie odrolnienia działki na Mazurach. Kamiński był wówczas szefem CBA, Wąsik jego zastępcą. W 2009 roku obaj usłyszeli zarzut przekroczenia uprawnień. W marcu 2015 roku zostali skazani nieprawomocnie. Co nie przeszkodziło prezydentowi Andrzejowi Dudzie, by już na tym etapie ułaskawić ich.

Jesienią 2023 Wąsik i Kamiński zostali wybrani do Sejmu. Jednak po ich prawomocnym skazaniu w grudniu 2023 i orzeczeniu wyroku dwóch lat pozbawienia wolności mandaty poselskie wygaszono. Politycy trafili do więzienia. Duda utrzymywał, że ważny jest jego akt łaski z 2015 roku. Ostatecznie znów wstawił się za Wąsikiem, i za Kamińskim dzięki czemu opuścili więzienia.

Maciej Wąsik z czarnym paskiem na oczach

Teraz o skazaniu Wąsika miały przypominać jego banery wyborcze. Na białostockim osiedlu Przydworcowym na kilku wizerunkach polityka pojawiły się czarne paski na oczach. Miały przypominać o przeszłości polityka PiS.

Jeden z takich banerów wisiał na ogrodzeniu przy ulicy Sukiennej. Kolejne przy Brukowej, naprzeciwko gmachu I Liceum Ogólnokształcącego. Po kilku dniach zostały wymienione na nowe.

-W tym roku nie mieliśmy zgłoszeń o zniszczeniach materiałów wyborczych ani w kampanii samorządowej, ani do Parlamentu Europejskiego – mówi nam Jarosław Gesinowski ze Straży Miejskiej w Białymstoku.

Również Komenda Wojewódzka Policji nie miała zgłoszeń, by doszło do niszczenia materiałów w wyborach do Europarlamentu.

