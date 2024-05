Trzecie podejście radnych Białegostoku do planu okolic Muzeum Pamięci Sybiru. Skuteczne. Za to po kłótni poparli też program Tarczę Wschód OPRAC.: wal

Rada Miasta Białegostoku poprzedniej kadencji dwa razy, bezskutecznie, podchodziła do uchwalenia planu okolic Węglowej. Udało się dopiero nowo wybranym radnym Wojciech Wojtkielewicz/Archiwum

Do trzech razy sztuka. Po dwóch nieudanych podejściach w poprzedniej kadencji, tym razem nowo wybrani radni poprali plan zagospodarowania terenów okolic ulicy Wasilkowska i Traugutta etap I. Obejmował on obszar ok. 50,6 ha ograniczony ulicami Wasilkowską i Poleską, terenami kolejowymi, bocznicą kolejową oraz ulicami: gen. Andersa, Władysława Warneńczyka, Łokietka, Kątową i gen. Sosabowskiego. Pokłócili się o stanowisko w sprawie Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód.