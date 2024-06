TBS powiększy swoje grunty. Miasto przekaże mu działkę przy ul. Marczukowskiej. Decyzję podejmą radni. Kiedyś miał być kościół

W związku z niedoborem tanich mieszkań na wynajem, które byłyby konkurencyjne wobec drogiej oferty prywatnych developerów, bardzo proszę aby pochylił się Pan nad potrzebami spółki KTBS, której misją jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali - napisał w interpelacji do prezydenta radny Henryk Dębowski.

Radny: potrzeba terenów dla KTBS

- Mimo posiadania środków finansowych KTBS Sp. z o. o. w Białymstoku napotykana trudności związane z brakiem odpowiednich gruntów pod budowę nowych mieszkań czynszowch, na które oczekują setki białostoczan. Ta sytuacja prowadzi do opóźnień w realizacji projektów mieszkaniowych oraz utrudnia dostęp do mieszkań dla osób potrzebujących. Ogólnie wiadomo, że na terenie Białegostoku znajdują się tereny, które można przekazać pod budowę tanich mieszkań czynszowych np. przy ul, Marczukowskiej, ul. Depowej lub na terenie Osiedla Bagnówka - wymienia szef klubu PiS.

Grunt to grunt. A tego pod czynszówki brak

O tym, że Komunalnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, brakuje terenów w Białymstoku pod nowe bloki, mówił w styczniu 2023 roku jego wiceprezes. Spółka miejska przekazywała wówczas klucze do nowych mieszkań oddanych w dobudowanym skrzydle do bloku przy ul. Pileckiego.

- W Białymstoku nie ma gruntów miejskich, na których moglibyśmy rozpocząć budowę kolejnych bloków - przyznał Andrzej Sądel, wiceprezes KTBS.

Doszło nawet do takiego paradoksu, że obecnie w mateczniku KTBS, czyli na Bacieczkach, nowy blok wznosi deweloper. Ale sytuacja posuchy gruntowej pod czynszówki ma sieęzmienić. Prezydent złożył do rady miasta wniosek, by na sesji zaplanowanej na czwartek 20 czerwca wyrazili zgodę na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych o łącznej

pow. 0,7610 ha na rzecz KTBS z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.