Radni nie zajęli stanowiska w sprawie podziału gminy. Co dalej z Supraślem i Grabówką?

Supraśl miał czas do 12 czerwca, by przedstawić opinię na temat planowanego podziału gminy na dwie. Do tego jednak nie doszło. Najpierw storpedowano próbę przeprowadzenia referendum gminnego, którego chcieli przeciwnicy podziału. Później zaś storpedowano inny pomysł – by w gminie przeprowadzić konsultacje społeczne w tej właśnie sprawie.