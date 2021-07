Sztuka w Naturze. Artyści i przyrodnicy zjadą się do malowniczego Supraśla i wsi Sokole (Zobacz program)

Festiwal odbędzie się w dwóch odsłonach, w ostatni weekend lipca i pierwszy weekend sierpnia. W międzyczasie w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i w Domu Ludowym w Sokolu pojawi się plener artystyczny, a od od 31 lipca do 1 sierpnia we wsi Sokole będzie można wziąć udział w warsztatach arteterapeutycznych i spacerach przyrodniczych, a także pojechać na wycieczkę rowerową z Supraśla do Sokola.