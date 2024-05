Sprawdź kim są Honorowi Obywatele Białegostoku? Zobacz kto dostąpił tego zaszczytu, a kto został go pozbawiony

Zasłużeni dla Stolicy Podlasia

Władze Białegostoku honorowe Obywatelstwo przyznały dla 19 osób, nie wszyscy z nich zachowali jednak tytuł. Wśród wyróżnionych jest tylko jedna kobieta. Pierwszy raz tytuł został przyznany w 1921 roku dla Józefa Piłsudskiego. Później nadawano go w 1934 i 1975. W latach 90- tych i na początku XX wieku Stolica Podlasia miała aż 12 nowych honorowych obywateli.

Wśród docenionych jest aż 8 duchownych! Poza tym są to:

Honorowe obywatelstwo w Polsce

Z tytułem nie wiążą się finansowe apanaże, często wręczane są symboliczne pamiątki np. klucze do bram miasta, medal z pamiątkowym dyplomem. Wyróżniony ma też często pewne przywileje, takie jak:

Ostatni, na razie, Honorowy Obywatel Białegostoku to Marian Szamatowicz. To polski ginekolog-położnik, profesor nauk medycznych, były kierownik Kliniki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 1987 dokonał wraz z zespołem pierwszego w Polsce udanego zabiegu zapłodnienia człowieka metodą in vitro. Profesor odbierze tytuł 17 lutego 2024.