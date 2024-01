Prof. Marian Szamatowicz Honorowym Obywatelem Białegostoku. Za in vitro. Tak zdecydowała rada miasta. Dwoje radnych PiS było przeciw

Radny Myszkowski: Nie mówi się o drugiej stronie metody in vitro

Ojciec polskiego in vitro

Profesor Marian Czesław Szamatowicz, urodzony 13 lutego 1935 r. w Sztabinie, to wybitny polski ginekolog-położnik. Absolwent Wydziału Lekarskiego w Warszawie z 1960 roku, rozpoczął swoją karierę w Wojewódzkim Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym w Białymstoku w 1961 roku. Dwa lata później dołączył do grona nauczycieli akademickich w Akademii Medycznej w Białymstoku. Z uczelnią i stolica obecnego województwa podlaskiego związał swoje życie.

- To wydarzenie, datowane na 12 listopada 1987 roku, nie tylko odmieniło życie rodziców Magdy, pierwszego dziecka z in vitro, lecz także otworzyło nowe perspektywy dla par zmagających się z niepłodnością - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Najważniejszym osiągnięciem profesora w dziedzinie medycyny było pionierskie zastosowanie technik rozrodu wspomaganego medycznie w Polsce. Wraz z zespołem dokonał przełomu w 1987 roku, umożliwiając narodzenie pierwszego polskiego dziecka metodą in vitro.

Formalnie wyszedł on spod ręki sześciu radnych Platformy Obywatelskiej, ale pomysł zapowiedział ich szef poseł Krzysztof Truskolaski podczas sejmowej debaty o dofinansowaniu przez państwo zapłodnienia metodą in vitro.

Gdyby prof. Szamatowicz dokonał transplantacji serca, znalazł lekarstwo na chorobę Alzheimera, to myślę, że nikt z nas tutaj obecnych nie miałby najmniejszych wątpliwości, że jest to sukces ogromy, za którym nie ma tej drugiej strony medalu - mówił na sesji radny klubu PiS.

Zaznaczył, że docenia dorobek naukowy profesora.

Myślę, że każdy ma świadomość, jak potężny nakład pracy naukowej kryje sie za uzyskaniem tytułu profesora nauk medycznych - podkreślił Paweł Myszkowski.

Zgodził się z fragmentem uzasadnienia, który mówił, że społeczeństwo rozmawia o in vitro.

Głównie podnoszone są dwie kwestie: że metoda in vitro umożliwia poczęcie i narodzenie dziecka, a także, że jest kosztowna. Natomiast rzadziej mówi się o tym, co się dzieje z tymi, którzy nie mają szansy się urodzić - tłumaczył radny PiS.

Przytoczył dane otrzymane od Fundacji "Jeden z nas", należącej do Federacji Obrońców Życia. Wynika z nich, że na koniec 2022 roku było zamrożonych w Polsce prawie 303 tys. ludzkich zarodków. Z kolei powołując się na dane z 2014 roku o skuteczności rządowego programu refundacji in vitro wspomniał, że zakwalifikowano do niego 8600 par, uzyskano 43 tys. zarodków, z czego urodziło się 214 dzieci.