Tylko jeden kandydat na rektora UMB. To prof. Marcin Moniuszko

Marcin Moniuszko jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od roku 2016 jest prorektorem do spraw nauki (od roku 2019 - prorektorem do spraw nauki i rozwoju) UMB. Wcześniej był kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu, później współorganizował pierwsze w kraju biomedyczno-biostatystyczne środowiskowe studia doktoranckie w języku angielskim na Wydziałach Lekarskim i Farmaceutycznym. Był kierownikiem jednego z nielicznych w Polsce grantów Komisji Europejskiej Cofund w programie Horyzont 2020 „Impress. Supporting the career and training in omic-based research and biostatistics by international and intersectoral mobility”, w ramach którego powstały kolejne interdyscyplinarne międzynarodowe anglojęzyczne studia doktoranckie w obszarze nauk biomedycznych i biostatystyki.