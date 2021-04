Białystok. Rada miasta pozbawiła arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia tytułu Honorowego Obywatela Białegostoku

Uchwała rady miasta to reakcja na decyzje dyscyplinarne upublicznione w komunikacie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z dnia 29 marca 2021roku:

Zbigniew Klimaszewski apelował, by radni spojrzeli na postać abp Głódzia całościowo i nie wyciągali tylko złych uczynków, ale też i te dobre.

Prowadziła je w następstwie formalnych zgłoszeń dotyczących sygnalizowanych zaniedbań abp. Sławoja Leszka Głódzia w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich. Do tego doszły też inne kwestie związane z zarządzaniem archidiecezją.

- Oprócz jego nieprawych czynów, których ma aż nadto i grzechów, których ma też pewien bagaż, tuszowanie nadużyć seksualnych podległych mu księży, widzę też dobre uczynki arcybiskupa. A takiego obrazu nie mamy – mówił Zbigniew Klimaszewski. - Co gorsze, nie potrafimy obiektywnie spojrzeć na arcybiskupa. Widzimy go tylko przez pryzmat postanowienia Stolicy Apostolskiej.

Według niego to, że arcybiskup ma odznaczenia, przy wadze zarzutów potwierdzonych przez Watykan, powoduje, że nie ma możliwości, by hierarcha był nadal honorowym obywatelem miasta.

- Porównywanie rady miasta do skrajnej lewicy, w głowie mi się nie mieści – mówił radny Biernacki.

Jednak jego zastrzeżenia wzbudził sam projekt uchwały. Według niego rada miasta zachowuje się jak skrajna lewica walcząca z Kościołem. Przypomniał, że do tej pory nikt nie pozbawił arcybiskupa odznaczeń państwowych ani stopnia generalskiego. Nadal jest też honorowym obywatelem sześciu miast. Jedynie radni Warszawy pozbawili kapłana tego tytułu.

- Chyba, że akceptujemy to, co robił. Ale ja do takiej akceptacji się nie zmuszę - mówił radny Biernacki.

- Pedofilię należy wypalić gorącym żelazem, a wszyscy ci, którzy kryją tych zbrodniarzy nie godni są ani tytułów honorowych, ani generalskich szlifów, ani komandorii - zobrazował Marcin Moskwa (KO).

Czytaj też: Paweł Adamowicz z tytułem Honorowego Obywatela Białegostoku (zdjęcia)

Łukasz Prokorym, przewodniczący rady miasta, mówił, że sprawę należy rozpatrywać na trzech płaszczyznach. Pierwszą z nich jest płaszczyzna wiary.