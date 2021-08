Białystok. 100-lecie nadania tytułu Honorowego Obywatela miasta Józefowi Piłsudskiemu - rekonstrukcja

Józef Piłsudski bywał w Białymstoku jeszcze w czasach konspiracji (po 1892 roku). Używał wówczas kilku pseudonimów m.in.: Wiktor, Ziuk, Mieczysław. Zajmował się wtedy organizacją komórek PPS i spotykał się z białostockimi działaczami.

Kolejny raz do Białymstoku Piłsudski przyjechał już w niepodległej Polsce - 1 czerwca 1919 roku. Naczelnik państwa zmierzał do odzyskanego Grodna. Pociąg zatrzymał się na białostockim dworcu, a Piłsudski krótko rozmawiał z przedstawicielami władzy i wszystkich wyznań. Więcej czasu spędził naczelnik w Białymstoku 20 września, gdy wracając z Mińska wstąpił na obiad i spotkanie w hotelu Ritz. Już w czasie wojny polsko-bolszewickiej od 21 września do 11 października 1920 kwatera główna Marszałka mieściła się na białostockim dworcu.

Natomiast 21 sierpnia 1921 roku - czyli sto lat temu - odbyła się niezwykle ważna wizyta Marszałka w naszym mieście. Tego dnia Józef Piłsudski uroczyście odebrał - w magistracie przy ul. Warszawskiej - tytuł Honorowego Obywatela Białegostoku. Tytuł ten nadała mu Rada Miejska jeszcze 19 listopada 1919 roku. W ten sposób Marszałek został pierwszym honorowym obywatelem, zaś cały starannie przygotowany dzień trwale zapisał się w historii naszego miasta (zachowała się dokumentacja fotograficzna z tego wydarzenia).