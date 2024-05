Honorowy Obywatel Łap upamiętniony. W mieście powstał skwer ks. prałata Józefa Wyznera

Uroczystości upamiętniające kapłana rozpoczęły się od mszy św. o wieczny pokój ks. Józefa Wyznera w Kościele Św. Krzyża w Łapach. Uczestniczyli w niej mieszkańcy Łap, rodzina, przyjaciele kapłana oraz przedstawiciele władz miasta i powiatu. Po mszy św. wszyscy udali się na cmentarz parafialny w Łapach aby złożyć kwiaty na grobie kapłana oraz odmówić modlitwę w intencji zmarłego, którą poprowadzili Ks. Mirosław Orłowski i Ks. Tadeusz Kaczyński. O godzinie 9.00 u zbiegu ulic Jana Matejki, Janusza Korczaka oraz Kard. Stefana Wyszyńskiego rozpoczęła się uroczystość nadania nazwy skweru imieniem ks. prałata Józefa Wyznera Honorowego Obywatela Łap oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej kapłanowi. W uroczystościach brali udział m.in. burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski, wicestarosta Roman Czepe.

Jesteśmy wdzięczni władzom miasta za to, że poparły inicjatywę mieszkańców i wyrazili zgodę na to, że powstało to miejsce. Dziękujemy za udział w uroczystościach oraz z serca płynące słowa. Dziękujemy wszystkim którzy wsparli w jakikolwiek sposób całą naszą inicjatywę. Dziękujemy za pomoc w organizacji oraz za datki, dzięki którym można było zrealizować nasze zamierzenia - postawić pomnik, posadowić pamiątkową tablicę. My, członkowie Komitetu Społecznego jesteśmy zaszczyceni tym, jak wielu ludzi chce pamiętać Ks. Józefa i jego tak proste, tak ważne i potrzebne w dzisiejszych czasach zwykłe człowieczeństwo. Pragniemy najbardziej na świecie abyśmy wszyscy tacy pozostali i tę prostotę serc przekazywali młodym pokoleniom - przekazał w komunikacie Komitet Społeczny Pamięci Ks. Prałata Józefa Wyznera.