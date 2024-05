Kościół, który dziś poświęcamy, to wasz Wieczernik. To miejsce sprawowania Eucharystii i udzielania sakramentów. To wasza szkoła miłości, wrażliwości i służby. To miejsce mówienia o grzechu, ludzkiej słabości, ale i o Bogu bogatym w miłosierdzie. Niech będzie dla was szkołą miłości i braterstwa” – mówił abp Józef Guzdek podczas konsekracji białostockiego kościoła, któremu patronuje św. Anna. Na uroczystość przybyli proboszczowie sąsiednich parafii, kapłani niegdyś w niej posługujący oraz liczni wierni.