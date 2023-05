Poświęcenie cerkwi Hagia Sophia w Warszawie. Tysiące wiernych z całej Polski, silna reprezentacja z Podlasia i Białegostoku

W słowie powitalnym metropolita Sawa powiedział:

Radujmy się i bądźmy wdzięczni Bogu za ten dzień. (...) przystępowaliśmy 24.10.2015 roku do poświęcenia miejsca usytuowanego na polach ursynowskich, u wjazdu do Warszawy, przeznaczonego pod budowę świątyni pw. Św. Sofii-Mądrości Bożej. Następnie, 5.12.2015 roku, Jego Świątobliwość patriarcha Konstantynopola Bartłomiej poświęcił kamień węgielny, a 19 maja 2018 roku ustawiliśmy św. Krzyż na głównej kopule wznoszonej cerkwi. (...)To dzięki pomocy Bożej i gorliwości wynikającej z naszej wiary, możemy dzisiaj radować się osiągnięciami duchowymi i materialnymi, dokonując poświęcenia tej oto cerkwi oraz regularnie sprawować Św. Liturgię, która uświęca człowieka i otaczający go świat, jednoczy go z Bogiem i drugim człowiekiem.