Boże Ciało 2024 w Wasilkowie. Tłumy wiernych przeszły ulicami miasta

Boże Ciało w Wasilkowie

Ważne święto katolickie

Boże Ciało to niezwykle ważne święto dla katolików. Po uroczystej mszy wierni w uroczystym pochodzie ulicami miast i wsi przechodzą do czterech ołtarzy, które symbolizują cztery strony świata. Procesja to również pewnego rodzaju manifestacja - publicznie oddajemy część Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie, z drugiej zapraszamy go też do swoich domów, do swojego życia. Prosimy o to, żeby nam błogosławił, żeby uświęcał nasze życie.

Wierni przeszli ulicami Wasilkowa Henryk Mocarski

Jest to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim ponieważ dotyka najistotniejszej tajemnicy naszej wiary, którą celebrujemy. Wiary w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.