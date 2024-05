Sześciu nowych księży w Archidiecezji Białostockiej. Święcenia w katedrze

Święcenia kapłańskie przyjęli:

„Bądźcie powodem zdumienia wiernych, do których zostaniecie posłani. Zdumienie jest bowiem często u początku przemiany i nawrócenia wielu. Oby mówiono o was: «To ksiądz z powołania! Dobry pasterz niosący nadzieję!». Oby wasze życie duchowe, przykład modlitwy i kapłańska posługa pomagały ludziom, do których zostaniecie posłani, odnaleźć drogę do Boga i osiągnąć zbawienie. Oby kapłaństwo stało się drogą do zbawienia każdego z was" - mówił do nowo wyświęconych kapłanów abp Józef Guzdek.