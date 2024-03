Spektakl w Wielkiej Synagodze w Tykocinie. Będzie można przenieść się do zupełnie innego świata. Zobaczcie o czym będzie przedstawienie

Sztuka oparta została na biblijnej Księdze Estery i związanej z nią historii króla Achaszwerosza, królowej Estery, Żyda Mordechaja oraz Hamana. W trakcie spotkania usłyszymy o genezie żydowskiego święta Purim i tradycjach z nim związanych.

Święto Purim w żydowskim roku liturgicznym obchodzone jest w miesiącu Adar (luty/marzec). Przypomina ono o wydarzeniach sprzed 2,5 tysiąca lat, kiedy to królowa Estera uratowała naród żydowski od zagłady. A wszystko działo się w dalekiej Persji w V w. p.n.e. Purim jest świętem radosnym, często określanym żydowskim karnawałem. Żydzi wówczas przebierają się, zakładają maski, biorą udział w przedstawieniach tzw. „purimszpilach”, obyczaj nakazuje również, by spełniać dobre uczynki m. in. posyłać prezenty ubogim. Ale najważniejszym purimowym obowiązkiem jest publiczne czytanie Księgi Estery. Po tym ma miejsce świąteczny poczęstunek, na tradycyjnym stole znajdują się m.in. słodkie ciastka tzw. „hamantasze”.