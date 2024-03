Remont Teatru Dramatycznego ma potrwać jeszcze dwa lata. Instytucja rozstrzygnęła dwa kolejne przetargi

Remont obiektu przy ulicy Elektrycznej 12 ma zakończyć się w ciągu najbliższych 24 miesięcy.

- Robimy wszystko co w naszej mocy, żeby inwestycja ukończyła się jak najszybciej. Abyśmy zarówno my, jako pracownicy teatru, ale przede wszystkim widzowie, mogli wrócić do komfortowych warunków. Do oglądania spektakli na wyremontowanej scenie - podkreśla Martyna Zaniewska.