Magistrat poinformował o ważnych sprawach dla wyborców i nowej akcji profrekwencyjnej

Władze miasta rozpoczęły kampanię profrekwencyjną w związku z kwietniowymi wyborami samorządowymi. Do głosowania uprawnionych jest 226 tys. białostoczan. O tym jak np. dopisać się do rejestru wyborców i kto może głosować przez pełnomocnika przedstawiciele białostockiego magistratu mówili podczas konferencji w Szkole Podstawowej nr 19.

Jak przypomniał prezydent Białegostoku, miasto prowadziło już taką akcję przed niedawnymi wyborami parlamentarnymi, w których w kraju głosowało 75 proc. uprawnionych uczestniczyło, a w naszym mieście frekwencja była wyższa, bo przekroczyła – 77,6 proc. - Chcemy zachęcić białostoczan, by poszli na wybory 7 kwietnia, zgodnie z hasłem „Kto głosuje, ten się liczy”. Dodam, że w komisji, która mieściła się w SP nr 19 odnotowała najwyższą frekwencje w Białymstoku, która wynosiła 87 proc. Kampanię rozpoczynamy dzisiaj i będziemy ją prowadzić również w autobusach. Wierzymy, że i tym razem białostoczanie tłumnie stawią się przy urnach wyborczych – mówił Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Trzy karty i darmowe autobusy

Dodał, że każdy wyborca w Białymstoku dostanie trzy karty do głosowania: na prezydenta miasta, na radnego rady miasta i na radnego sejmiku województwa podlaskiego: - Z każdej z tych list można wybrać tylko jedną osobę. Jeśli ktoś zaznaczy więcej, głos będzie nieważny – przypomniał.

Prezydent zapewnił również, że złożył do rady miasta projekt uchwały, aby w dniu wyborów, komunikacja miejska była bezpłatna. - Dodatkowo, przyjmujemy zgłoszenia od osób, które mają dysfunkcję kończyn ruchu, by dowozić je do lokali wyborczych. Zgłoszenia przyjmujemy już teraz w godzinach pracy urzędu, a w dniu wyborów od 7.00 do 19.00, pod nr tel. 85/744 34 04 – poinformował włodarz Białegostoku. Czytaj również:

Głosujemy tam, gdzie wcześniej; można korespondencyjnie

Jak z kolei przypomniał dyrektor Biura Rady Miasta będziemy głosować w 187 stałych obwodach głosowania i w 14 obwodach odrębnych. - Generalnie udajemy się do miejsc, w których głosowaliśmy w ostatnich i wcześniejszych wyborach, w godz. od 7.00 do 21.00. Można też głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika – tłumaczył Andrzej Matys.

- Już zgłosiły się 183 osoby o ujęcie w stałym obwodzie do głosowania. Ci którzy nie są pewni w jakim obwodzie są ujęci, mogą to sprawdzić np. w aplikacji mObywatel (na stronie gov.pl) lub w urzędzie gminy. Już otrzymaliśmy od mieszkańców 25 wniosków o głosowanie przez pełnomocnika, a można je składać do 29 marca. Jeśli zaś chodzi o głosowanie korespondencyjne mamy już 26 wniosków, a termin do ich składania upływa 25 marca – wyjaśniała dyrektor departamentu obsługi mieszkańców Dorota Polkowska i dodała, że uprawnionych do głosowania jest 226 tys. białostoczan. Czytaj również:

Przypomniała również, że przez pełnomocnika i korespondencyjnie mogą głosować osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osoby, które w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Zamieszkanie w Białymstoku, a meldunek - nie

Pytana o to, co mają zrobić osoby, które od lat mieszkają w Białymstoku, np. wynajmując mieszkania, a na stałe są zameldowane w innym mieście odparła, że głosujemy tam, gdzie na stale zamieszkujemy.

- W takim przypadku trzeba złożyć do nas wniosek, a my wydamy decyzję w ciągu pięciu dni, bowiem musimy sprawdzić czy dana osoba rzeczywiście zamieszkuje tu na stałe. Czyli musi nam przedstawić np. umowę najmu lub rachunki z opłat. Wszystko to, co potwierdzi stałe zamieszkiwanie tej osoby w Białymstoku. Musi z tego wynikać, że Białystok jest stałym miejscem zamieszkania tej osoby jakiś dokument – podkreśliła dyrektor Polkowska.

Czytaj również:

Zapytaliśmy też, czy młodzi białostoczanie, którzy studiują w różnych miastach Polski muszą głosować tylko w Białymstoku, czy po dopełnieniu jakichś formalności mogą to zrobić zdalnie? - Trzeba pamiętać, że są to wybory samorządowe. Tu nie ma zaświadczeń o prawie do głosowania. Musimy więc głosować tu, gdzie jesteśmy wpisani do rejestru wyborców. Zachęcamy więc młodych ludzi do wizyty w domu rodzinnym w dniu głosowania. Zaraz po oddaniu głosu można wrócić do miasta studiów – stwierdził Andrzej Matys. Zasadnicze głosowanie w wyborach samorządowe zaplanowano na 7 kwietnia. Natomiast 21 kwietnia odbędzie się druga tura - głosowanie na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, tam gdzie żaden kandydat nie zdobył w pierwszej turze większości głosów.

Wideo Projekt zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców