Rusza rekrutacja m.in. do białostockich przedszkoli. Miasto przygotowało prawie 11 tysięcy miejsc

Także w ten poniedziałek rusza rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych. Na przedszkolaków czeka prawie 11 tys. miejsc, a na uczniów prawie 3,5 tys. W obydwu przypadkach rekrutacja będzie trwała do 8 marca.

Do szkoły elektronicznie, przez link

Jeśli chodzi o szkołę, rodzice powinni złożyć wnioski o przyjęcie do wybranej klasy w placówce nieobwodowej, jak i obwodowej. Rekrutacja będzie przebiegała elektronicznie i służy do tego link na www.bialystok.pl w zakładce „Edukacja”. Kryteria są takie, jak w obecnym roku szkolnym.

Do rekrutacji do pierwszych klas w podstawówkach przystąpi 3 129 dzieci, podczas gdy miasto przygotowało w (39 podstawówkach) 3 525 miejsc w 1341 oddziałach ogólnodostępnych i 85 miejsc w 17 oddziałach integracyjnych.

- Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone dla kandydatów mieszkających w Białymstoku poza obwodem danej szkoły podstawowej, bowiem kandydaci do szkół w swoich obwodach przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia – przypominał prezydent Białegostoku.

Przedszkola też elektronicznie, ale inaczej

Nieco inaczej będzie prowadzona rekrutacja do przedszkoli (także do 8 marca).

- Przygotowaliśmy 10 947 miejsc w białostockich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. To o 64 więcej niż mamy w tym roku dzieci w systemie (a jest ich 10 883). Rekrutacja odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, a formularz wniosku będzie dostępny na stronie bialystok.formico.pl . Po wypełnieniu, wniosek trzeba wydrukować, podpisać i dostarczyć do wybranej placówki – tłumaczył Tadeusz Truskolaski.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice poznają 28 marca o godz. 15.00 i do 4 kwietnia będą musieli zadeklarować czy dziecko będzie uczęszczało do danej placówki. - Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 5 kwietnia o godz. 15.00 – oznajmił prezydent.

Dla niezakwalifikowanych rekrutacja uzupełniająca

Z kolei wiceprezydent Rafał Rudnicki poinformował, że rekrutacja uzupełniająca będzie trwała od 27 maja do 3 czerwca. Wnioski można składać od jednego do trzech przedszkoli. - Przypomnę, że papierowy wniosek należy zanieść do przedszkola pierwszego wyboru. Jeśli chodzi o punktację decydują kryteria związane z wielodzietnością w rodzinie, niepełnosprawnością dziecka lub któregoś z rodziców lub kwestie związane z samotnością – wyjaśniał.

- Rekrutacja dotyczy nie tylko trzylatków, ale też np. sześciolatków, czyli dzieci, które wcześniej nie chodziły do przedszkola, ale w tym ostatnim roku, przez pójściem do szkoły muszą podjąć edukację – podkreśliła zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Monika Kondratowicz.