Książka wydana przez Podlaski Instytut Kultury z ważnym wyróżnieniem. Mariusz Góra został jednym z nagrodzonych w konkursie na książkę roku!

Prawda jest taka, że przygoda "Wojtusia" zaczęła się od konkursu "Tutaj jestem" i gdyby nie on, to tej książki by pewnie nie było - wspomina Mariusz Góra. - Jurorki zauważyły tekst, wyróżniły go i został wydany, za co jestem bardzo wdzięczny. Dobrze, że są takie konkursy, które dają szansę debiutantom.