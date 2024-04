Można się zgłaszać do konkursu literackiego Tutaj jestem organizowanego przez PIK. Zobacz jakie warunki trzeba spełnić i jak aplikować Urszula Śleszyńska

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tutaj jestem” skierowany jest do debiutujących autorów. Swoje prace w kategorii proza mogą zgłaszać do 31 maja. To już czternasta edycja tego konkursu, który pomaga tym, którzy nie mają jeszcze na koncie autorskiego wydawnictwa. Nagrodę stanowi wydanie przez Podlaski Instytut Kultury wybranej przez jury pracy. Zostanie ona profesjonalnie zredagowana, opracowana graficznie i wydrukowana. Autor nagrodzonej pracy otrzyma 200 egzemplarzy publikacji.