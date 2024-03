Nagrody Literackie Prezydenta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego wręczone już po raz 33. Poznajcie laureatów

Prezydent zapewnił, że bardzo miło słuchało mu się fragmentów wszystkich nominowanych książek i tomików poetyckich, które czytała aktorka, Katarzyna Siergiej. Wspomniał też o regionalizmach, które były przywołane w książkach, a które sam pamięta z dzieciństwa oraz pogratulował wszystkim nominowanym.

Cieszę się, że państwa tutaj widzę - dodał Dawid Bujno, przewodniczący kapituły. - Podobno nikt już nie czyta. Podobno nikomu nie jest to już do niczego potrzebne. Podobno żyjemy w czasach, jak to określił Jacek Dukaj po piśmie i znowu dominuje obraz. Ale jednocześnie, jednym z absolutnie najważniejszych elementów życia człowieka w XXI wieku stały się idee. A idee to słowa. I to właśnie słowom powinniśmy się przyglądać, żeby je zrozumieć. Mówi się czasem, że lepiej obejrzeć dobry serial, niż przeczytać słabą książkę. Ale to nie do końca prawda.