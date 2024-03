Gala XXXIII Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego coraz bliżej. A w czwartek spotkanie z nominowanymi

Już w czwartek i piątek (21 i 22 marca) czekają nas dwa ważne wydarzenia. To spotkanie z nominowanymi oraz uroczystość wręczenia XXXIII Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Organizatorzy zapraszają do Klubu Fama, przy ul. Legionowej 5.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zaprasza na spotkanie z nominowanymi oraz na uroczystość wręczenia XXXIII Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Wręczenie nagrody i ogłoszenie tegorocznych zwycięzców poprzedzi spotkanie z nominowanymi. Odbędzie się ono w czwartek (21 marca) o godz. 18 w Klubie Fama, przy ul. Legionowej 5. Spotkanie z nominowanymi w kategorii najlepsza książka roku poprowadzi Miłka Malzahn, natomiast w kategorii najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku – Piotr Janicki. Następnego dnia – w piątek (22 marca) o godz. 18 – będzie miała miejsce uroczysta gala wręczenia nagrody. Poprowadzi ją Andrzej Bajguz, a fragmenty książek będzie czytać Katarzyna Siergiej. Prezydent Tadeusz Truskolaski zaprasza na to wydarzenie również do klubu Fama. Wstęp na oba spotkania jest wolny. Podczas gali usłyszeć będzie można duet „W DOBRYM TONIE”, czyli Monikę i Michała Kamińskich, absolwentów Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku oraz UMFC Wydział Instumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku.

Nominowani do nagrody literackiej w kategorii najlepsza książka roku: Mikołaj Grynberg „Jezus umarł w Polsce”, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2023 Mikołaj Grynberg (ur. 1966) – pisarz i fotograf, z wykształcenia psycholog. Autor albumów „Dużo kobiet” (2009) i „Auschwitz – co ja tu robię?” (2010). Jego zdjęcia były prezentowane niemal na całym świecie. Wydał zbiory rozmów „Ocaleni z XX wieku” (2012), „Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne” (2014) i „Księga wyjścia” (2018) oraz dwa tomy opowiadań: „Rejwach” (2017), który był nominowany do Nagrody Literackiej Nike i Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, a jego amerykańskie wydanie w przekładzie Seana Gaspera Bye znalazło się w finale National Jewish Book Awards 2022 i Sami Rohr Prize for Jewish Literature 2023 oraz „Poufne” (2020). W 2021 roku zadebiutował jako reżyser filmem dokumentalnym „Dowód tożsamości” wyprodukowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Od lat zajmuje się problematyką i historią polskich Żydów, zadając sobie i swoim rozmówcom pytania o to, jak to jest być Żydem w Polsce i co to tak naprawdę znaczy. Od kilku lat prowadzi warsztaty pisania historii osobistych.

Justyna Kulikowska „Obóz zabaw”, WBPiCAK, Poznań 2023 Justyna Kulikowska (ur. 1993) – poetka. Autorka tomów „Hejt i inne bangery” (2018), „Tab_s” (2020) i „gift. z Podlasia” (2021) oraz „Obóz zabaw” (2023). Laureatka Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny (2019), Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego (2022) oraz Nagrody Literackiej Gdynia (2022). Mieszka na Podlasiu. Elżbieta Michalska „Sejpak”, Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2023 Elżbieta Michalska – poetka i malarka–amatorka związana z podlaską wsią Złotoria i z żadnym innym miejscem na świecie. Autorka zbiorów wierszy: „Tu jest Tu, Tam jest Tam” (1999; Nagroda Literacka im. W. Kazaneckiego), „Naszyjnik z grążeli” (2001), „Tracowiny” (2001), „Wsio” (2009), „Za stodołą” (2015), „Dobra, dobra” (2019) oraz wyboru wierszy dla dzieci „W domu to w domu (2022). Jej utwory zostały opublikowane w „Antologii polskiego haiku” (2001). Laureatka wielu nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach literackich. Bohaterka filmu dokumentalnego Andrzeja Miłosza i Anny Kowalskiej pt. „Takie ze mnie dziwadło” (1998).

Katarzyna Ewa Zdanowicz „Sejpak”, Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2023 Katarzyna Ewa Zdanowicz – podlaska poetka mieszkająca obecnie na Śląsku, Matka-Polka, pracowniczka (naukowa i domowa). Autorka zbioru wierszy, m.in. „Szkliwo” (2000; Nagroda Literacka im. Wiesława Kazaneckiego), „Jak umierają małe dziewczynki” (2003; wyróżnienie Biblioteki Raczyńskich), „dead-line” (2007), „ciemność resort spa” (2013; nominacja do Nagrody dla Autorki Gryfia). Opublikowała również dwie monografie: „Kto się boi Marii K.? Sztuka i wykluczenie” (2005) i „Obce. Reaktywacja – szkice” (2013), oraz książkę dla dzieci „Przygody Mgiełki” (2022). Jej wiersze znalazły się w antologiach m.in. „Slang” (2007), „Scattering the Dark. An Anthology of Polish Women poets” (2015) i „Warkoczami. Antologia nowej poezji” (2016). Współautorka tekstów do spektaklu „7 Airs”, który był prezentowany podczas Ledbury Poetry Festival (2017).

Jacek Świdziński „Festiwal”, Kultura Gniewu, Warszawa 2023

Jacek Świdziński (ur. 1988) – kulturoznawca, członek grupy Maszin, autor komiksów (m.in. „A niech cię, Tesla!”, „Zdarzenie. 1908”, „Wielka ucieczka z ogródków działkowych”, „Powstanie – film narodowy”). Dwukrotny laureat nagrody za najlepszy polski album komiksowy na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Łodzi. W 2023 roku otrzymał Paszport „Polityki” za komiks „Festiwal” opowiadający o 5. Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów z 1955 roku. Współpracował m.in. z „Przekrojem”, Zachętą – Narodową Galerią Sztuki, Bunkrem Sztuki, Muzeum Narodowym w Krakowie, Galerią Arsenał w Białymstoku, Festiwalem Warszawska Jesień, Off Festivalem, Teatrem Wielkim – Operą Narodową. Jest komiksowym felietonistą internetowego magazynu o kulturze „Dwutygodnik.com”. Nominowani w kategorii najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku: Joanna Łępicka „Zeszyt ćwiczeń” , Biuro Literackie, Kołobrzeg 2023 Joanna Łępicka – redaktorka „Stonera Polskiego”. Pochodzi z Podlasia, mieszka w Nowej Hucie.

Karolina Kapusta „fuzja bordo”, Biuro Literackie, Kołobrzeg 2023 Karolina Kapusta – urodzona w Gliwicach, obecnie mieszka we Wrocławiu. Laureatka XV edycji projektu Połów oraz Pierwszej książki wierszem 2022. Zawodowo związana z branżą PR. Mateusz Szymczyk „Potrzebne źródła”, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Dom Literatury w Łodzi, Łódź 2023 Mateusz Szymczyk (ur. 1989) – względnie wykształcony, na co dzień ma wiele wspólnego z książkami. Przed przerwą w pisaniu wersy składał w czasach licealnych. Lubi poruszać się rowerem, także poza krajem. Szczególnie łatwo ulega hipnozie płyt winylowych. Co rano z kąta w kąt przestawia cztery stare gitary. Konstruuje maszynę do rozciągania swetrów, która będzie miała ręce i nogi.

