Konkurs „Fundusze Europejskie budują moje miasto” dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Warto się zgłosić! Czekają nagrody!

Zapraszam najmłodszych białostoczan do udziału w konkursie, na laureatów czekają atrakcyjne nagrody - zachęca prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. - Dzięki organizacji tego przedsięwzięcia chcę zwrócić uwagę na te inwestycje, które powstały przy udziale środków z Unii Europejskiej. Zależy mi na podniesieniu świadomości o wsparciu z UE. Konkurs pozwoli też na aktywne włączenie się najmłodszych w obchody rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Prace można zgłaszać do 30 kwietnia

Według regulaminu konkurs jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy obejmuje przygotowanie prac w placówkach i deklarację udziału w konkursie. Drugi będzie realizowany przez Komisję Konkursową powołaną przez prezydenta miasta. Z każdej placówki organizator konkursu przyjmie maksymalnie 4 prace. Jeden uczestnik może wykonać na konkurs jedną pracę. Prace wybrane przez placówki trzeba będzie dostarczyć do Centrum Aktywności Społecznej lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego do 30 kwietnia. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 9 maja, a wręczenie nagród i prezentacja zwycięskich prac nastąpi 11 maja na festynie promującym Dni Funduszy Europejskich.