Niosą pomoc i nie chcą niczego w zamian. Zobacz zdjęcia z gali Ośmiu Wspaniałych

Kapituła – złożona z przedstawicieli m.in. samorządu, duchowieństwa – przez dwa dni osobiście poznawała wolontariuszy, aby w efekcie wyłonić „Ośmiu Wspaniałych” w dwóch kategoriach wiekowych indywidualnie i grupowo. Nagrodzeni wolontariusze („Ósemki”) odebrali wyróżnienia i statuetki Franciszka wyrzeźbione przez podlaskiego artystę plastyka Zbigniewa Wasiluka, nagrody oraz zaproszenia na ogólnopolską galę 11 kwietnia w Warszawie.

Dodatkowo Patryk Paszko wyłoniony spośród laureatów w kategorii „Ósemki” będzie reprezentować Miasto Białystok 11 kwietnia w Warszawie podczas ogólnopolskich eliminacji Konkursu. Patryk jest obecnie uczeniem 2 klasy Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku o profilu „Technik transportu kolejowego”. Swoją przygodę z wolontariatem rozpoczął w szóstej klasie szkoły podstawowej, gdzie w fundacji opiekował się kotami i psami przeznaczonymi do adopcji. Z chwilą wybuchu wojny w Ukrainie Patryk został wolontariuszem na dworcu PKP. Pomagał uchodźcom wydając żywność, ubrania, organizował noclegi oraz transport kolejowy do innych miast w kraju i za granicą. Patryk od trzech lat jest wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zajmuje się pracami organizacyjnymi w sztabie oraz kwestami. Pomaga w realizacji działań akcji Klubu Ośmiu i Koła Caritas, takich jak Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych, akcja „Czysta Rzeka”, andrzejki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ze Stowarzyszenia Aktywni, akcja charytatywno-ekologicznej „Nakrętka”. Jest niezwykle zaangażowanym, niestrudzonym wolontariuszem, nigdy nie odmawia pomocy. Wolontariat to jego pasja, do której chce włączyć jak najwięcej rówieśników.