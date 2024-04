Białostocka edycja gry Monopoly. Edycja będzie dostępna jesienią. Miasto wyłoży na nią ponad 60 tys. zł.

Uważam, że to będzie wyjątkowa edycja - mówiła Zuzanna Misiejuk, przedstawicielka producenta gry Monopoly. - Połączenie pięknego miasta i cudownych ludzi stworzy edycję, która zostanie w domach Waszych mieszkańców na lata. To pierwsza edycja gry z woj. podlaskiego. Zachęcamy do gry, wspólnego spędzania czasu i rywalizacji.

A.Ludwiczak/UM Białystok