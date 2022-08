„Wojtuś” Mariusza Góry zwyciężył w organizowanym przez Podlaski Instytut Kultury konkursie literackim „Tutaj jestem”

- To historia, która głęboko zapada w pamięci czytelnika. Może ją czytać zarówno dziecko, jak i dorosły. Opowiada o wojnie i stracie w sposób mądry i przejmujący, a przy tym piękny. Autor, sięgając po archetypowe sytuacje egzystencjalne, motyw drogi czy bohaterów ze świata zwierzęcego, w oryginalny sposób reinterpretuje konwencję baśni. Dzięki jej wykorzystaniu czytelnik zyskuje podwójnie, z jednej strony otrzymuje historię uniwersalną, z drugiej jednak na tyle kulturowo mu bliską, by stała się także Jego własną opowieścią – tak o nagrodzonej pracy pisze Katarzyna Kościewicz, przewodnicząca jury.

Mariusz Góra mieszka w Warszawie. Studiował filozofię i dziennikarstwo. Skończył kurs kreatywnego pisania. Pisze od kilku lat. „Wojtuś” to jego pierwszy „duży” tekst.

- Powstał pewnej zimy, gdy moja żona była w ciąży. Ewa kładła się wcześnie spać, a ja siedziałem w kuchni i myślałem o naszym synku. Cieszyłem się, że Wojtuś niedługo będzie z nami, ale jednocześnie się bałem tego, jak sobie poradzi w tym wcale nie najlepszym świecie. I to była podstawowa emocja, która uruchomiła historię i pchała ją do przodu. Gdy tak patrzę wstecz, to myślę, że ten tekst pozwolił mi po prostu oswoić lęk - przyznaje autor. - Cieszę się, że tekst zostanie wydany. Przede wszystkim dlatego, że będę go mógł dać w prezencie synkowi i żonie. Poza tym będzie to dla mnie impuls, by pisać dalej.