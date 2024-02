Jeśli dziś jest poniedziałek, to przewodniczący sejmiku ogłasza przerwę

Przerwa po raz drugi

W poniedziałek przewodniczący Dębski poinformował, że przed tygodniem zarząd województwa chciał zdjąć ten projekt z porządku obrad, ale sejmik się nie zgodził i doszło do procedowania.

- Jednak w czasie dyskusji te dylematy prawne i faktyczne zostały potwierdzone. Zarząd województwa wystąpił do ministra infrastruktury o wyjaśnienie. Dzisiaj otrzymałem informację z zarządu, że te dylematy nie zostały usunięte. W związku z tym, ogłaszam ponowną przerwę do 11 marca 2024 roku, do godz. 14.00, celem uzyskania właściwych opinii – oświadczył przewodniczący sejmiku województwa.

