Przygotowani na sytuacje kryzysowe. Działacze PiS stworzyli projekt strategii na rzecz bezpieczeństwa białostoczan

- Przez ostatnie lata czuliśmy się bezpiecznie. Niestety wojna na Ukrainie pokazuje, że lepiej się przygotować niż potem żałować, że tej wiedzy nie mamy. Edukacja jest niezbędna. Myślę, że jesteśmy w stanie dotrzeć z komunikatem i do szkół i - poprzez organizacje pozarządowe - do dorosłych. Tak, by ludzie wiedzieli co robić, zanim przyjdzie pomoc zorganizowana - mówiła na konferencji Agnieszka Rzeszewska, białostocka radna PiS i przewodnicząca oświatowej "Solidarności", kandydatka PiS do białostockiej rady miasta.