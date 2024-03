Jednostki kultury samorządu województwa otrzymają 280 tysięcy złotych z budżetu województwa. Zobaczcie na co je przeznaczą

Jako zarząd województwa chcemy wspierać tego typu inicjatywy, chcemy budować poczucie jedności w społeczeństwie i okazać solidarność z mniejszością białoruską – zapewnił marszałek Artur Kosicki. - To wyraz zrozumienia dla trudnej sytuacji uciskanego przez reżim społeczeństwa.

Aż 250 tys. z tej kwoty trafi do Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku. Większa część tejże dotacji – 150 tys. zł – umożliwi zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, drukarek, sprzętu fotograficznego i audio.

30 tysięcy złotych trafi do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

Kolejna dotacja dotyczy rozbudowy instalacji przeciwpożarowej i sygnalizacji włamania i napadu. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzyma na ten cel 30 tys. zł wsparcia. Modernizacje dotyczą dwóch budynków muzeum. Jednym z nich jest przekazany do użytkowania w ostatnim czasie obiekt z 1946 r. Rozbudowa instalacji konieczna jest ze względu na umieszczenie tam eksponatów. W budynku organizowane są wystawy czasowe. Drugi z budynków to Leśniczówka wykorzystywana do celów statutowych muzeum.