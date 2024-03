Obchody Dnia Wolności Białorusi. Wiec-koncert białoruskich artystów na Rynku Kościuszki. Zobacz zdjęcia

106 lat walczymy o naszą niezależność - powiedział przedstawiciel diaspory białoruskiej w Białymstoku Jan Abadowski. Podkreślił, że wielu Białorusinów nie może wyjść na ulice, by to pokazać, bo na Białorusi groziłoby im za to więzienie, a reżim robi wszystko, aby takie osoby zniszczyć. Dlatego tam, gdzie mogą, Białorusini wychodzą, aby pokazać, że walczą dalej, pamiętają o tysiącach więźniów politycznych, choć władza na Białorusi tych walczących nazywa terrorystami, ekstremistami. -My chcemy niezależnego państwa i walczymy o to państwo - dodał Abadowski.