Galeria Arsenał pod obstrzałem. Minister Gliński zażądał wycofania loga MKDiN przez pracę "Nóz w pi...e". Ludzie ślą protesty (zdjęcia)

Tymczasem na wystawie pojawił się z kamerą Rafał Kosno, który sfilmował całe pomieszczenie oznaczone jako „wstęp tylko dla dorosłych” z pracami Oksany Andreevey, czyli wspomnianej AntiGonny i efekt swojego nagrania (nota bene wyjątkowo amatorskiego) umieścił na portalu YouTube opatrując tytułem „Nóż w pi..e” w pełnym brzmieniu. I zdaje się, rozpoczął krucjatę przeciwko wystawie, sugerując że zawiera treści pornograficzne. Jego monity dotarły między innymi do warszawskiej Fundacji Mamy i Taty, która postanowiła w internecie zorganizować protest przeciwko białostockiej wystawie. Wcześniej opisuje kontrowersyjne wideo takimi słowami:

Na początku nic nie zwiastowało burzy. Wystawa „Strach” przygotowana przez kuratorów z Galerii Arsenał i ze Wschodu to zbiór prac twórców wizualnych z Polski i właśnie krajów na Wschodzie odnoszących się do analizy strachu jako fenomenu na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. Istotnym elementem strachu jest obawa kobiety przed gwałtem – fizycznym, ale także mentalnym czy instytucjonalnym. I tak właśnie tłumaczyła na wernisażu „Strachu” przesłanie prac ukraińskiej artystki AntiGonny Monika Szewczyk, szefowa Galerii Arsenał i jedna z kuratorek wystawy.

Autorzy owego opisu, sporządzonego na podstawie wspomnianego wideo zastanawiają się „jak to możliwe, że w miejskiej galerii za pieniądze publiczne pojawia się wideo performance o charakterze pornograficznym. Wystawa "Strach" jest projektem finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednym z jego organizatorów jest Narodowe Centrum Kultury, a współorganizatorem Białostocki Ośrodek Kultury”. I pytają:

Nóż utkwiony w intymnych częściach jej ciała, smarowanie twarzy i nie tylko substancją przypominającą ekskrementy, zachowania sadomasochistyczne to zaledwie część obrazów, na jakie narażony jest widz. Uderza niebywały wręcz brak szacunku do ludzkiego ciała, a także odarcie kobiety z jej godności, którą ma z racji bycia człowiekiem.

Jeszcze tego samego, przed godziną 15 do naszej redakcji dotarło oświadczenie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fundacja zachęca od 7 sierpnia do wysyłania protestów do ministra Glińskiego podając przykładowy tekst, a w nim między innymi takie sformułowania:

- Sztuka nie powinna być odbierana w sposób dosłowny, literalny, jest w niej miejsce na niedomówienie, na interpretację, na ironię –

pisze w wydanym dziś ( 08.09.2020) oświadczeniu Monika Szewczyk, szefowa Galerii Arsenał i jedna z kuratorek wystawy „Strach”. - W pracy AntiGonny ta metaforyczność jest podkreślona teatralnym, afektowanym gestem, aranżacją. Sprowadzanie tej pracy do „pornografii” jest banalizowaniem funkcji języka sztuki, ale też całego problemu związanego z przemocowością. Uważamy, że interpretacja pracy w proteście wysłanym do MKiDN jest krzywdząca i nie odpowiada prawdzie. Wystawa jest integralną całością, ignorując koherentność utworu, prace wyrwano z kontekstu, przeinaczając jej prawdziwe, zakładane przez Artystkę, sensy. Mając świadomość wrażliwości tematu, plakaty, ulotki informacyjne o wystawie oraz nośniki internetowe zostały opatrzone adnotacją, że na wystawie znajdują się prace skierowane do widzów dorosłych. Sala z prezentowaną pracą została oddzielona kotarą, na której informacja została ponowiona.