Postępność, czyli konferencja o dostępności kultury dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie w Muzeum Pamięci Sybiru

Można też było porozmawiać o samej postępności, czyli postępie w dostępności, obejrzeć modele 3D czy zwiedzić muzeum z audioprzewodnikiem z audiodeskrypcją.

Druk 3D nadaje się idealnie do pokazywania architektury, ale również modeli rzeźb, pomników - wymienia Marta Michnowska. - W tej technologii można wykonać różne rzeczy, repliki rozmaitych dzieł sztuki, nawet obrazów, ale wydaje mi się, że to już jest dużo trudniejsze. Natomiast jeśli chodzi o modele architektoniczne, to jest bardzo fajna rzecz, ze względu na to, że nie kosztuje nas bardzo dużo. Coraz częściej różne instytucje kultury są wyposażone w drukarki 3D. Osoby, które tam pracują samodzielnie, mogą skanować różne przedmioty, albo różne elementy i później je drukować. Jest to więc bardzo dobra opcja, bo takie pomoce można przygotować we własnym zakresie i, tak jak już wspomniałam, jest to naprawdę nieduży koszt.