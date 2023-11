Na scenie czują się jak ryby w wodzie. Teatr T3, który tworzą osoby z dysfunkcją wzroku, pokazał świetne "Francuskie wdówki"

"Francuskie wdówki" to adaptacja, która powstała z myślą o tej konkretnej grupie artystów, będąca kompilacją "Klanu wdów" z wybranymi, męskimi scenami z filmu "Testosteron". To połączenie, które na pierwszy rzut oka może nie do końca do siebie pasuje, ale na scenie wypada dobrze, ciekawie i fajnie ze sobą współgra.