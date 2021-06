Dni Choroszczy 2021. Już od piątku mieszkańców czeka masa atrakcji (PROGRAM)

- godz. 17.00, Plac dr. Z. Brodowicza – spotkanie autorskie z Urszulą Gajdowską. Okazją do rozmowy z młodą pisarką jest jej pierwsza książka pt. „Zadziorna Baronówna” z cyklu „W dolinie Narwi”. Urszula Gajdowska – rodzinnie związana z Rusakami k. Moniek, obecnie białostoczanka. Jej powieść – „Zadziorna Baronówna” to debiut literacki oraz pierwszy tom cyklu obyczajowo-historycznego „W dolinie Narwi”, którego fabuła rozgrywa się na Podlasiu w pierwszej połowie XIX wieku. Współorganizatorami spotkania są Książnica Podlaska i Starostwo Powiatowe. Serdecznie zapraszamy!

W latach 60. XX wieku ukończył filologię polską w Studium Nauczycielskim w Białymstoku i podjął pracę jako nauczyciel. Pan Jan uprawiał malarstwo olejne o bardzo charakterystycznej zimnej palecie barw i krótkich pociągnięciach pędzla. Wykonał wiele obrazów o tematyce sakralnej, scenki rodzajowe oraz pejzaże Choroszczy i okolic. W pamięci mieszkańców Gminy Choroszcz, dla której tworzył swoje obrazy, pozostał do dziś, jako bardzo oczytany, kulturalny i skromny człowiek, wybitny malarz. Tym bardziej, niezmiernie nam miło zaprosić wszystkich Państwa na otwarcie wystawy malarstwa Jana Reszecia. Obrazy będzie można oglądać w galerii M-GCKiS w Choroszczy do końca lipca br.

- godz. 8.00, „Kominowe Bajoro” – Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Choroszczy Zapraszamy wędkarzy i niewędkujących miłośników tego sportu. Zapisy na zawody odbywają się do czwartku 10 czerwca u prezesa Koła Wędkarskiego „Amur”, pod nr. tel.: 509 898 885. Zapraszamy do wędkowania i kibicowania – oczywiście cichego, co by nie spłoszyć ryb!

Wieczór 2. dnia 39. Dni Choroszczy zdominuje muzyka RAP w wykonaniu: S8N, Adzky’ego, Amigos – oraz gwiazdy wieczoru – LUKASYNA.

- godz. 18.00, Plac dr. Z. Brodowicza – scena muzyki RAP

- godz. 20.00, Plac dr. Z. Brodowicza – występ LUKASYNA

DZIEŃ 3 – NIEDZIELA 13 CZERWCA: ZABAWY DLA DZIECI, MUZYKA ESTRADOWA I ROCK

Niedziela 39. Dni Choroszczy to przestrzeń dla dzieci, a także strefa lokalnej muzyki:

- godz. 13.00, Plac dr. Z. Brodowicza – promocja poezji dziecięcej Weroniki Krysiewicz

Weronika Krysiewicz – to mieszkanka Choroszczy, rodzinnie związana z malowniczym nadnarwiańskim Kruszewem. Autorka wyczulona jest na piękno przyrody, na każdym kroku docenia jej walory. Pragnie zaszczepić w młodych ludziach miłość, szacunek i dumę do lokalnej ziemi – małej Ojczyzny. Do tej pory wydała dwa tomiki wierszy; następny – jest już w przygotowaniu. Najnowszy, pt. „Wśród zielonych traw” będzie promowany trzeciego dnia 39. Dni Choroszczy.

- godz. 13.30, Plac dr. Z. Brodowicza – animacje dla dzieci

Gmina Choroszcz wraz z grupą animatorów z „Animacji Fascynacji” zapraszają wszystkich najmłodszych do gier i zabaw ruchowych: puszczania wielkich baniek, udziału w wielkoformatowej grze, a także do skorzystania z innych atrakcji. Zapewniamy moc zaangażowania, pozytywnej energii i serca, by wywołać uśmiech dzieci i zaopatrzyć je w najlepsze doświadczenia i wspomnienia.

- godz. 14.30, Plac dr. Z. Brodowicza – występ „Rytmów Czasu”

- godz. 16.15, Plac dr. Z. Brodowicza – scena rocka: Nervovoohoży i Jack Kill Project

Sprawdź: Dni Wasilkowa 2019: Burza nie przeszkodziła w dobrej zabawie. Zenek Martyniuk i Oddział Zamknięty przegonili chmury (zdjęcia)