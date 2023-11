Chór Politechniki Białostockiej skończył 45 lat. Podczas uroczystego koncertu nie zabrakło pięknej muzyki i wzruszeń

- Chóry amatorskie mają to do siebie, że bardzo często dotyka je olbrzymia rotacja. Kończąc pracę w czerwcu nigdy nie wiemy, z kim zaczniemy ją w październiku - mówi Wioletta Miłkowska. - Jest to związane z tym, że wielu studentów albo kończy studia i się przenosi na inne uczelnie, albo też podejmują pracę gdzieś w innych miastach, zakładają rodziny. Cieszy to, że przez te lata udało nam się wiele osiągnąć.